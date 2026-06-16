ರಾಮಮಂದಿರ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆ: ನೌಕರರ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ

<p><em>ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡೆ</em></p>.<p>ಲಖನೌ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ‘ಹಣ ನಾಪತ್ತೆ’ ಪ್ರಕರಣವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಮಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹಲವು ನೌಕರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣದ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂದಾಜು 50 ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ನೌಕರರು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದುರುಪಯೋಗವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ₹200 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿರ ಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಐವರು ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ₹2 ಕೋಟಿ ನಗದು, ಒಂದು ಕಾರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕಿತರಲ್ಲಿ ರಾಮಶಂಕರ್ ಯಾದವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟಿನ್ನು ಯಾದವ್ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಟಿನ್ನು ಯಾದವ್ ಸೋದರಳಿಯ ಮನೀಶ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬವರ ಬಳಿಯಿಂದ ₹36 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೀಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ರಾಮಮಂದಿರದ ನೌಕರ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನಾಪುರ ಫಾಗೌಳಿ ಗ್ರಾಮ ದಲ್ಲಿ ಲವಕುಶ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬವರ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು ₹12 ಲಕ್ಷ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಬಾಮೈದ ಅನುಕಲ್ಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬವರು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನುಕಲ್ಪ್ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಲೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ, ‘ಹಣ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ನರಕ ಅನುಭವಿಸು ತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಬರೆದ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ, ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಅವರು, ಹಣ ನಾಪತ್ತೆಗೆ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತನಿಖಾ ತಂಡ: ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರಕಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವು (ಎಸ್ಐಟಿ) ಸೋಮವಾರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-846086876</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>