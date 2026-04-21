ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾರದೆ ವೈದ್ಯರ ಕಳ್ಳ ಹಾಜರಿ

'ಕೆಎಎಂಎಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಕೆಲವರು ಫೋಟೊ ಪ್ರತಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಎಎಂಎಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಐಡಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿತರೆ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಿಸಿ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸುವ ದುರ್ವರ್ತನೆ ತೋರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಸುನೀಲ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.