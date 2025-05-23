<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 28ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ 'ಸೀರೆಯ ಸುತ್ತ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.</p><p>ಸೀರೆಯ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದ ಕಥೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ 'ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ'ವನ್ನು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾದ 'ಜಿಗುರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್'ನ ಬಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಜುಂಜಪ್ಪ. ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯ 'ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ' ದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಜುಂಜಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾವ್ಯವು ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಆಚರಣೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವ ಸೀರೆಗಳು, ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಕುಸುರಿಗಳ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಲಪೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಜುಂಜುಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ
ವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮೋರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಪವಿತ್ರಾ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ನೋಂದಣಿಗೆ: https://forms.gle/hSgPjC4LBmyM23Rw9</strong></p>