‘ಬಿ’ನಿಂದ ‘ಎ’ ಖಾತಾಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಡೆ

ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ 1693 ಕೋಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು 'ಬಿ' ಖಾತಾದಿಂದ 'ಎ' ಖಾತಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ₹1693 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರಿಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ತಲಾ ₹225 ಕೋಟಿಯನ್ನು 'ಬಿ' ಖಾತಾದಿಂದ 'ಎ' ಖಾತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಆದಾಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ₹563 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ₹680 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಬಾಬ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿವೆ.