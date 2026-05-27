ಬಕ್ರೀದ್‌: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಕ್ರೀದ್ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಮೇ 28ರಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ, ಮೈಕೊ ಲೇಔಟ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಲೇಔಟ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ: (ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರ ವರೆಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ: ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಪಾಟರಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ)</p>.<p><strong>ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ:</strong> ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಪಾಟರಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ</p>.<p><strong>ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ನಿರ್ಬಂಧ:</strong> ಪಾಟರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ</p>.<h2><strong>ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ</strong></h2>.<p>* ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಹೆಣ್ಣೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಚ್ಬಿಆರ್ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜಪುರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೇನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು.</p><p><br>* ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ತಲುಪಿ, ವೀಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣೂರು, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p><p><br>* ಆರ್.ಟಿ.ನಗರದಿಂದ ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರವರೆಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ: ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಖುದ್ದುಸಾಬ್ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ)</p>.<h2><strong>ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ</strong></h2><p>* ಹಳೆ ಉದಯ ಟಿ.ವಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ</p><p><br>* ಹೇನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ</p><p><br>* ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ</p>.<h2><strong>ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು</strong></h2><p>* ಹಳೆ ಉದಯ ಟಿ.ವಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಹಳೆ ಉದಯ ಟಿ.ವಿ.ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿ, ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಿನೆಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಹೇನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು.</p><p><br>* ಹೇನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಬಜಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಹಳೆಯ ಉದಯ ಟಿ.ವಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p><p><br>* ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆನ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೋರ್ ಬಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಜಿ.ಕೆ.ವೇಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಹೇನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ: ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಿ.ಬಿ.ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರದ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ)</p>.<h2>ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ</h2>.<p>* ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಿಜಿಎಸ್ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಟೌನ್ಹಾಲ್ ವರೆಗೆ.</p><p><br>* ಪುರಭವನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಜಿಎಸ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ.</p>.<h2>ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ</h2><p>* ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪುರಭವನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಕಿಮ್ಕೊ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p><p><br>* ಪುರಭವನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಬಿಜಿಎಸ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೂಡ್ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಿರ್ಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೆ.ಜೆ.ನಗರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹುಣಸೇಮರ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕು.</p><p><br>* ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಆರ್.ಟಿ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ರವರೆಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ: ಆರ್.ಟಿ. ನಗರದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಚ್ಎಂಟಿ ಮೈದಾನದ ಮುಂಭಾಗ)</p>.<h2>ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ</h2>.<p>* ಬಿ.ಐ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ದಿಣ್ಣೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಸಂಜಯನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸೀಜನ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ತರಳಬಾಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಪಿಆರ್ಟಿಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ದೇವೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.</p><p><br>* ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ ಮತ್ತು ದಿಣ್ಣೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಸಿಕ್ಯೂಎಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪಿಆರ್ಟಿಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ದೇವೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.</p><p><br>* ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಜೆ.ಸಿ.ನಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಹಜ್ ಭವನದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ- ಜಯಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಹಜ್ ಭವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬೇಕು.</p><p><br>* ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಹಜ್ ಭವನದಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಜಯಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಮೈಕೊ ಲೇಔಟ್ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ವರೆಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ- ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್)</p>.<h2>ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ</h2><p>* ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಸಾಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ</p><p><br>* ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ.</p><p><br>* 39ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೆ</p>.<p>ಕೆ.ಎಸ್. ಲೇಔಟ್ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರ ವರೆಗೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ: ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ)</p>.<h2>ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ</h2>.<p>* ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಲೇಔಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ವರೆಗೆ</p>.<h2>ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ</h2><p>* ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸಾರಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಸಾರಕ್ಕಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ತಲುಪಿ, ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. </p> 