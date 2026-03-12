<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ, ಬಮೂಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹1 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಈ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ರೈತರಿಂದ 59,39,78,492 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ₹59.39 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ₹500 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ₹60 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹6 ಕೋಟಿ ದಿನಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕು. ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 1,800 ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ತಲಾ ₹5 ಸಾವಿರ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ₹90 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ 2,294 ಸದಸ್ಯ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹15 ಸಾವಿರದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹3.44 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈ 24ರಿಂದ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಮೂರು ಕಂತುಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ 5.75ರಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ₹4.68 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>’2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹2,906 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹3,400 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗುವ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸುಮಾರು ₹500 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೇಲೆ, ₹14.5 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ₹2 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>