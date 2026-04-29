ತಿರುಪತಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 12.5 ಟನ್‌ ಬಮೂಲ್ ತುಪ್ಪ: ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಪ್ರತಿ ದಿನ 12.5 ಟನ್ನಂತೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 2 ಸಾವಿರ ಟನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ (ಬಮೂಲ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಮೂಲ್ನಿಂದ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ (ಟಿಟಿಡಿ) ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಮೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹136 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮದರ್ ಡೇರಿ 5,000 ಟನ್, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು 1 ಸಾವಿರ ಟನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಂದಿನಿ ಹೆಸರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ವಿರುದ್ದ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲ: 'ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹2 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯುದ್ದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕವರ್ ಹಾಗೂ ಶುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಲಕರಣೆಗಳ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಹಾಲಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3–4 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ</p><p>'ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಮೂಲ್ನ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗದವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ' </p><p>ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. </p><p>ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಮೇ 15ರಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು 'ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><blockquote>ಕೆಎಂಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </blockquote><span class="attribution">–ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಬಮುಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>