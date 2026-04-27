ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ: ವಕೀಲರ ಸಮಿತಿಗೆ ನೇಮಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ (ಎಎಬಿ) ನಗರ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ವಕೀಲರಾದ ಸಿ.ಎಸ್.ಕಾಂತರಾಜು, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆ.ಮುನಿರಾಜು ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೆ.ಎನ್.ಅಂಬರೀಷ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಂ.ಆಶಾ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹ ಸಮಿತಿಗೆ ಆತ್ಮ ವಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಉದಿತಾ ರಮೇಶ್, ಶಿಸ್ತುಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಚ್.ಎನ್.ತಮ್ಮಯ್ಯ, ಸದಸ್ಯರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಜೆ.ಮಮತಾ, ಲಾ ರೀಸರ್ಚ್ಗೆ ಬಿ.ಆರ್.ಹರಿಣಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವೀಣಾರಾವ್ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಂಜಲಿ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಎನ್.ಅಮೃತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಎಎಬಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ವಿ.ಪ್ರವೀಣಗೌಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.