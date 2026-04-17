'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. 5 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 3ರಿಂದ 4 ತಾಸು ಕಾಯಬೇಕು. ಕೆಲ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾದರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ'?

–ಇದು ನಗರದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಎದುರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಬೇಸರದ ಮಾತು.

'ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ₹600– ₹700 ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲಕರ ಪರದಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ದಾಸ್ತಾನು ಲಭ್ಯತೆಯಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ತೆರಳಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಎದುರು 2 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೂ ಆಟೊಗಳ ಸಾಲು ಕಾಣಬಹುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ದುಡಿಮೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.

ನಗದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಗಳು 'ದಾಸ್ತಾನು ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿವೆ. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೌರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ನಾಗರಬಾವಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ನಂತರ ದರದಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಐಒಸಿಎಲ್, ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಮುಂತಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿಗೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹69 ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ₹ 90ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹120 ರವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕಿ.ಮೀಗಟ್ಟಲೇ ಕ್ರಮಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕ ರಾಮಯ್ಯ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಇದೀಗ ಎರಡು ಟನ್ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗ