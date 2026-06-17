ನಾಳೆ ಬೇಕರಿ, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್‌ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೌಡಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಬೇಕರಿ, ಟೀ–ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್’ಗಳು ಜೂನ್ 18ರಂದು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 58 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೇಕರಿ, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಪಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೌಡಿಗಳು ಮಾಮೂಲಿ ನೀಡಲು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯಲು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಂದೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಹೋದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೈಸನ್ಸ್, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೇರೆ, ಕಾಫಿ–ಟೀ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ಎಂದು ನಾನಾ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿಯ ಕಾಟ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜಪ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>