<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಬಿಡಿಎ) ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಬಿಬಿಸಿ–ಪಿಆರ್ಆರ್–1) ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 19.80 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.<br><br>ಒಟ್ಟು 74 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಆರ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹3,348 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಮಾದಾವರ (ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ), ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಬಳಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್ (ಅಂಡರ್ಪಾಸ್), ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು. ತುಮಕೂರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಬಿಒಟಿ (ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 36 ತಿಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ, ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಗ್ರೇಡ್-ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’ ಜೋಡಣೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಪಥಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಥಗಳು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ಇರಲಿವೆ. ಸುಮಾರು ಆರು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೇಕಡ 83 ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 65 ಮೀಟರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್ ಬಿಬಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಘಟಕದ (ಎಸ್ಪಿವಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ </p>.<p>ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾರ್ಗ</p><p> ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಾದನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ನೈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಮೀಪದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೆಣ್ಣೂರು ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 395 ಸಣ್ಣ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿಆರ್ಆರ್ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ. ಜಾರಕಬಂಡೆ ಕೆರೆ ತಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಚಿನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಗುಂಜೂರು ಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕತೋಗೂರು ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ನಡುವಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿಎ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>