ಬಿಬಿಸಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ– 1, ಬಿಬಿಸಿ) ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್–1ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಸ್ಎನ್ಸಿ) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಿಆರ್ಆರ್–1 ಯೋಜನೆಯು ಕೊನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಐಇಸಿ) ಸಮೀಪದ ಮಾದಾವರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ₹3,253.14 ಕೋಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಾದಾವರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಲಹಂಕದ ವೆಂಕಟಾಲ ಬಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಿಡಿಎ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಎನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಮುದ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಿರುವ 73 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್–1ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>21 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹3,348.05 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ 4.93ರಷ್ಟು (₹3,515 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಬಿಡ್ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿಡಿಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>‘ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಹಂಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ– ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬಿಐಇಸಿವರೆಗೂ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 73 ಕಿ.ಮೀ. ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಉಳಿದದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಶೇ 40ರಷ್ಟು ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಾದಾವರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್, ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು, 7.5 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ.</p>.<p><strong>ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆ</strong></p><p> ಬಿಬಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಿಬಿಒಟಿ (ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವರ್ಗಾವಣೆ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 36 ತಿಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಎಸ್ಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಯೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ₹248 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ </strong></p><p>ಬಿಬಿಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ 73.4 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><ul><li><p>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1: ಮಾದಾವರದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ </p></li><li><p>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2: ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ </p></li><li><p>ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3: ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ</p></li></ul>.<div><blockquote>ಪಿಆರ್ಆರ್–1ರ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಸ್ಎನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. </blockquote><span class="attribution">- ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (ಬಿಬಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>