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ಬಿಬಿಸಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1ರ ನಿರ್ಮಾಣ: ಬಿಡಿಎಯಿಂದ ಎಸ್‌ಎನ್‌ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:19 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:19 IST
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ಪಿಆರ್‌ಆರ್‌–1ರ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಎಸ್‌ಎನ್‌ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
- ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ (ಬಿಬಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ
BDA

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