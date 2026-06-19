ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

<p>3 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಆಶೀರ್ವಚನ: ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನೇತೃತ್ವ: ಸಿ.ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ನಾ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಎಲ್.ಎಸ್. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ರಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ (ಶಾಲಿನಿ) ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಜಯನಗರ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p>ಪ್ರೊ.ನಾಗೇಶ್ ವಿ. ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ–60 ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಯಕರ್ ಎಸ್.ಎಂ., ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಗೊ.ರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ: ಎಸ್.ಸಿ. ಶರ್ಮಾ, ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ: ಹಂಸಲೇಖ, ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ: ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ: ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಕೆ.ಟಿ. ಶಾಂತಲಾ, ಹಂಸಿನಿ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಬಿ. ನೀಲಮ್ಮ, ಶಿವಣ್ಣ ಎಸ್., ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟಗಿರಿಗೌಡ ಸಭಾಂಗಣ, ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>‘ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ–ರೈತರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೇ... ಮಾರಕವೇ...?’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಪ್ರಮೋದ್ ಚೌಧರಿ, ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕ್ ದಳವಾಯಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ. ಬಿರಾದರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ಆಗ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಸಮನ್ವಯ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>ಜಾಗತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಉಮಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಯಮಾಲಾ, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಗಂಗಾ ಶ್ರೀಧರ್, ವಿಜಯ್, ಆಯೋಜನೆ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ತ್ರಿಪುರ ವಾಸಿನಿ, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.45</p>.<p>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p>ಆತ್ಮಾನಂದ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ವರ್ಣ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p>‘ಸ್ವರ್ಣರಶ್ಮೀ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ’ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ: ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿ: ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ, ಎನ್. ಮುನಿರತ್ನ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಮನೋಜಕುಮಾರ ದುಬೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಸ್ವರ್ಣರಶ್ಮೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: 25 ಬಿ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, (ದೀಪಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಮೀಪ), ನಾಗರಬಾವಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4.30 </p>.<p>‘ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಅತಿಥಿ: ಕಾಂತರಾಜ್, ಕಲಾವಿದರು: 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಆಯೋಜನೆ: ತನುಶ್ರೀ ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಸ್ಥಳ: ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5 (ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7)</p>.<p>ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ: ನೇತೃತ್ವ: ಭರತ್ ರಾಮಾನುಜಂ, ಗಾಯನ: ಸುಜಾತ, ನಾಗರಾಜ್, ಶರದ್, ಸುಹಾಸ್ ಭಟ್, ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಹನಾ ರಾಕೇಶ್, ಮಾನಸ, ಶರಣ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ: ರಿದಮ್ಸ್ ರೆಟ್ರೋ ತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6 </p>.<p>ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಂಗೀತ: ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಸಂತೋಷ್ ಜಯರಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ: ‘ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಗೂ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಲೋಕನ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ: ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>ಕೋಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 48ನೇ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ: ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆ ಶ್ರೀಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನದಾನ ಸಮಿತಿ, ಕೋಟೆ ‘ಇ’ ಬೀದಿ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಸಂಜೆ 6.30 </p>.<p>ಕನಕದಾಸರ ವಿರಚಿತ ‘ಕೇಶವನಾಮ’ ಪ್ರವಚನ: ಕಲ್ಯಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಧೀಂದ್ರನಗರ, ಸಂಜೆ 7 </p>.<p>‘ದ್ರೋಹಿ ಜಿಂದಗಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ಗರ್ಲಿನ್ ಜಡ್ಜ್, ನೇಹಾ ಸಿಂಗ್, ತಂಡ: ರಹೀ ಥಿಯೇಟರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಸಂಜೆ 7.30 </p>.<p>**<br />ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>