ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 04 ಮೇ 2026

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂಬ ಸಮೇತ ನಗರೇಶ್ವಸ್ವಾಮಿಯ 142ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, 10.30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಶಯನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಫೂಲಂಗಿ ಸೇವೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಎ.ಎಸ್.ವಿ. (ನಗರ್ತ) ಸಮಿತಿ, ನಗರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ, ನಗರ್ತಪೇಟೆ.

'ಫ್ರಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೈಟ್' ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ: ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಇಪ್ಶಿತಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಬಬಿತಾ, ಪೂಜಾ ಪಾಂಡೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೋ, ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಐಸಿ) ದೊಮ್ಮಲೂರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30

ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ: 'ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು' ಉಪನ್ಯಾಸ: ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ, ಸಂಜೆ 6

ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ

nagaradalli_indu@prajavani.co.in