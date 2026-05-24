ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ:</strong> ಆಯೋಜನೆ: ವೈಸ್ ಆಫ್ ಸದಾಶಿವನಗರ, ಸ್ಥಳ: ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆ, ಮುಖ್ಯಗೇಟ್, ಬಾಷ್ಯಂ ವೃತ್ತ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30</p>.<p><strong>‘ಚಂದನವನ ಅಂದು, ಇಂದು, ಮುಂದು’ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಅತಿಥಿ: ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಯಮಾಲ, ‘ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪದ ರೂಪಕಗಳು’ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ: ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ, ‘ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ–ವರ್ತಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳು’ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ: ಕೆ.ವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ‘ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧಕ–ಬಾಧಕಗಳು’ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ: ಎ.ಎಚ್. ಸಾಗರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಚ್.ಆರ್. ಭಾರ್ಗವ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p><strong>ಘಟ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ</strong>: ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಗಾಯನ: ಶೀತಲ್ ಎನ್., ಪಿಟೀಲು: ಚಂದ್ರಲಾ ಎಸ್. ಕಟ್ಟೆ, ಮೃದಂಗ: ಕೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಘಟ: ಸ್ಕಂದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಟಿ.ಆರ್. ರಾಜಮಣಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎಲ್.ಎಸ್. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಶರ್ಮಾ, ಆನೂರ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ, ಆಯೋಜನೆ: ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗುರುವಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾ ಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ, ಮೂರು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ,</strong> ‘ನಟನೆಯ ಹಾದಿಯ ಸವಾಲುಗಳು’ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಲಿರಿಕ್ಸ್, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವ–2026:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ನೀತು ಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ಶ್ರೀಧರ್, ಸಂಗೀತಾ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಜೋತಾ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಗುಬ್ಬಿವಾಣಿ, ಶಾಂತಲಾ ದಾಮ್ಲೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಗುಬ್ಬಿವಾಣಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p><strong>‘ಕನಕೋದ್ಯಮಿ’ ಕನಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:</strong> ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಯೋಗೇಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈಶ್ವರಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪೂರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸನೀಲ್ ಜಯರಾಜ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ.ಬಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಆರ್. ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್, ಎಂ. ಈರಣ್ಣ, ರುದ್ರಣ್ಣ ಗುಳಗುಳಿ, ಟಿ.ಪಿ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಿ.ಜಿ. ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್, ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಲೀಲಾ, ‘ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತೇಜನಗಳು’ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ‘ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಯು. ಹುಡೇದ್, ಆಯೋಜನೆ: ಹಾಲುಮತ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಕನಕದಾಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಜ್ಞಾನಗಂಗ ನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಸಂಗೀತ ಸೌರಭ–2026, ಪ್ರೀತಿ ಚಿಲುಮೆ ಭಾವಗಾನ ಸುಧೆ, ‘ಕಲಾ ಸೌರಭ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಚ್.ಎನ್. ಆರತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಸ್.ಎ. ಚಿನ್ನೇಗೌಡ, ಶ್ರೀಧರ್ ಸಂಭ್ರಮ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮನು ಬಳಿಗಾರ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕೇಸರಿ ಹರವು, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಸೌರಭ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಸಿ. ಅಶ್ವತ್ ಕಲಾಭವನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ‘ಕಾಡಿನ ಗೆಳೆಯರ ಕಾಡುವ ಕಥೆಗಳು’, ‘ಕಾಡಿನೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ’ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ, ಅತಿಥಿ: ಕಟ್ಟೆ ಗುರುರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಸ್ಥಳ: ಸುಚಿತ್ರ ಸಭಾಂಗಣ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ:</strong> ಅರವಂಟಿಗೆ ಸೇವೆ, ರಥೋತ್ಸವ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ, ಕೋಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಡೆಡ್ ರೈಟ್’ ಅಪರಾಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ:</strong> ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ‘ರಾಗಂ, ತನಮ್, ಪಲ್ಲವಿ–ಲಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಕೇಸ್’ ಚರ್ಚೆ: ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಜೆರ್ರಿ ಪಿಂಟೊ, 11.15ಕ್ಕೆ ‘ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೈಂ–ಡೆಡ್ ಇನ್ ದೆಹಲಿ’ ಚರ್ಚೆ: ಸಂಯುಕ್ತಾ ಬಿ., ಶೈಲೆಂದ್ರ ಝಾ, ಶುಭ್ರಾ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15ಕ್ಕೆ ‘ಖಾಕಿ ಫೈಲ್ಸ್–ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿಷನ್’ ಚರ್ಚೆ: ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾರದ ಯು., 1.30ಕ್ಕೆ ‘ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಂಗ್ ಡೆಟೆಕ್ಟಿವ್’ ಚರ್ಚೆ: ಬಿಜಲ್ ವಚ್ಚರಾಜನಿ, ಶ್ವೇತಾ ತನೇಜಾ, ರೀನಾ ಪುರಿ, ಸುದೇಶ್ನಾ ಎಸ್. ಘೋಷ್, 2.15ಕ್ಕೆ ‘ಎಪಿಕ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್–ಹೌ ಮೈಥಾಲಜಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಕೂರ್’ ಚರ್ಚೆ: ಮಾಧವಿ ಮಹದೇವನ್, ರೀನಾ ಪುರಿ, ಮಣಿ ರಾವ್, 3.15ಕ್ಕೆ ‘ದಿ ದಾವೂದ್ ಸಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್’ ಚರ್ಚೆ: ಹುಸೈನ್ ಜೈದಿ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಝಾ, 4.15ಕ್ಕೆ ‘ದಿ ಐಡಿಲ್ ಥೀಫ್–ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ಕಮಿಂಗ್’ ಚರ್ಚೆ: ಎಸ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, 5.15ಕ್ಕೆ ‘ಕ್ರೈಮ್ ಕ್ಲ್ಯೂಸ್–ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ಸೆಲ್ಲರ್’ ಚರ್ಚೆ: ಅರುಣ್ ರಮಣ್, ಕನಿಶ್ಕಾ ಗುಪ್ತ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಲ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, ದೀಪ್ತಿ ತಲ್ವಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಐಸಿ), ದೊಮ್ಮಲೂರು.</p>.<p><strong>‘ಕೂಡಿ ಹಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ’:</strong> ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಾಗಿಕಣ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12</p>.<p><strong>ವಚನ ಅಭಿನಂದನೆ, ವಚನಗಳು ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪ್ರಭುದೇವ ಚಿಗಟೇರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ, ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ರತ್ನ, ರುದ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಮಹೇಶ ಬೆಲ್ಲದ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಸ್. ರಾಜು, ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸೋಂಪುರ, ಸತೀಶ್ ಮೂಡಿ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ: ಎಸ್. ಪಿನಾಕಪಾಣಿ, ಆಯೋಜನೆ: ವಚನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಡಾ.ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಪಾಲಿಕೆ ಸೌಧ, ವಿಜಯನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12</p>.<p><strong>‘ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ, ಗೀತ ಗಾಯನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಡಿ. ದೇವರಾಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶೈಲೇಶ್ ಪಟ್ಟವರ್ಧನ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಆರ್.ಜೆ. ದೇಸಾಯಿ, ಸುಪ್ರೀತಾ ಕೆ.ಆರ್., ಮೌಲಾಲಿ ಕೆ. ಅಲಗೂರು, ಮಹೇಶ್ಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ, ಗೀತಾ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3</p>.<p><strong>ವಿ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ಬಂದು ಹೋಗುವ ನಡುವೆ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ</strong>: ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟೆ, ಎಚ್.ಬಿ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ವಿ.ವಿ. ಗೋಪಾಲ್, ಸುಭಾಷ್ ಎಸ್. ನಾಯಕ್ವಾಡ್, ಸೇತೂರಾಂ ಶರ್ಮ, ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಗ್ರಂಥದ ಗುಡಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p><strong>ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, 22ನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿಂಚನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ರಮಾಕಾಂತ್ ಆರ್ಯಾನ್, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ನೇಸರ್ಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಗಂಡಸಿ ಸದಾನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಬು, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಎಸ್. ಹಂಡಿಗೆ, ವಿ. ಭರಣಿ ರಾಜು, ಶಿವರಾಜ್ ಮೌರ್ಯ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಿ.ವಿ., ಆಯೋಜನೆ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p>ಭ<strong>ರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ: ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಪೂರ್ವಿ ಎಸ್. ಕಶ್ಯಪ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ:</strong> ಪಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ದೀಪಾ ಶ್ರೀಧರ್, ಎಸ್. ನಂಜುಂಡರಾವ್, ಸ್ಥಳ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಂಗಮಂಚ ಸಭಾಂಗಣ, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p><strong>ಉದಯಭಾನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ–2026:</strong> ವೀಣಾ ವಾದನ: ಆರ್.ಕೆ. ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶ್ರೀರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p><strong>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</strong></p> 