ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಬೋಧಿ ಸಪ್ತಾಹ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8

ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಯುಗಮಾನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 'ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಸಿರಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ವಿ.ಎಸ್. ಆರಾಧ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಯು.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್, ಅತಿಥಿ: ಅಜಿತ್ ಕೆ.ಆರ್., ಉಪನ್ಯಾಸ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9

ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾವೇಶ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ವಿ. ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ.ಟಿ. ಕೌಲ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸಿ. ಬಸವರಾಜು, ಜಿ.ಬಿ. ರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ.ಆರ್. ಆನಂದರಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾ, ಎಂಎಸ್ಆರ್ ನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಸಿ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಅವರ 'ಅಸಮಕಾಲೀನರು' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ಚಂದ್ರು, ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು: ಕೆ. ರಾಜಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಂಧ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅತಿಥಿ: ಕೆ.ಪಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಕಾ.ನಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸದ್ಭಾವನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪಾಲ್ಕನ್ ಸಿಟಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

'ನಾಡೋಜ ಕೋ.ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ: ಕೆ. ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಾಂತಾ ಜಯಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವಚನ ಗಾಯನ: ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕೋಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ: ಉಪನ್ಯಾಸ: ಶಿವರಾಜ ಬಿ.ಇ., ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.45

ಚಕೋರ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ: 'ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ: ದಮ್ಮಪ್ರಿಯ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಎಂ., ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪ್ರತಿಭಾ ಕಳಸ, ಅತಿಥಿ: ಎಚ್. ತುಕಾರಾಂ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ಜೆ.ಎಸ್. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಗರ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12

ತಿಂಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಚರ್ಚೆ: ಅಮರೇಶ್ ನುಗಡೋಣಿ ಅವರ 'ದಡ ಸೇರಿಸು ತಂದೆ' ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಅಮರೇಶ್ ನುಗಡೋಣಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಧನಂಜಯ ಎನ್., ಆಯೋಜನೆ: ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸ್ಥಳ: ಬೀಟಲ್ ಬುಕ್ ಶಾಪ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಎದುರು, ಸಂಜೆ 4

ಶಂಕರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, 'ಭಗವತ್ಪಾದರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿಂತನೆ' ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ: ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ವಿ. ನರಸಿಂಹನ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಿ.ಎಸ್. ದ್ವಾರಕನಾಥ್, ಎಸ್. ರಘುನಾಥ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಜತ್ತಿ, ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ: ಪ್ರ