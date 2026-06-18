ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುನ್ನೋಟ: ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p><strong>20ಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷ ಪರ್ವ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಟೀಮ್ ತಿತ್ತಿತೈ ಇದೇ 20 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ‘ಯಕ್ಷ ಪರ್ವ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ತೆಂಕು–ಬಡಗಿನ ಅತಿಥಿ ಕಲಾ ದಿಗ್ಗಜರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>‘ಚೂಡಾಮಣಿ’, ‘ವಾಲಿ ವಧೆ’ ಮತ್ತು ‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿವೆ. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ರಿ ಗಣೇಶ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಜನ್ಸಾಲೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಲ್ಲೂರು, ಚಿನ್ಮಯ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಶಶಾಂಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಕ್ಷಯ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸುಜನ್ ಹಾಲಾಡಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಂಡಾಡಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ವಿಟ್ಲ, ಶ್ರೀಶ ರಾವ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಚೂಡಾಮಣಿ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದ ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜಲವಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೂರೂರು, ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ನೀಲ್ಕೋಡು ಶಂಕರ್ ಹೆಗಡೆ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಶೈಲೇಶ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ‘ವಾಲಿ ವಧೆ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಂಜು ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ವಾಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೆನ್ನಾಬೈಲ್, ‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಭರತ್ ರಾಜ್ ಪರ್ಕಳ, ಸಾಯಿರಾಮ್, ಕಿಶನ್ ಅಗ್ಗಿತ್ತಾಯ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೊದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: 6362673283</p>.<p><strong>‘ಕಲಾ ಸ್ಪಂದನ’ ಸಂಗೀತ–ನೃತ್ಯ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲಂಕೃತ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದೇ 20ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸನಾತನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಕಲಾ ಸ್ಪಂದನ’ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಸ್ಮೃತಿ ಎಸ್. ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಎಂ. ಪ್ರಣವ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ ಪಡಿಯಾರ್ ಅವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಕಾ ಧವಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿಯಾ ಕಾರಂತ್ ಅವರಿಂದ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಪ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೇ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾಸದನದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಗಡೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಜನ್ ಖಂಡಾಲ್ಕರ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>‘ಬೆಗ್ ಬಾರೋ ಅಳಿಯ’ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ </strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರವರ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೇ 21ರಂದು ಸಂಜೆ 5.15 ಮತ್ತು 7.30ಕ್ಕೆ ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸುಚಿತ್ರ ಫಿಲಂ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಾಣಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ‘ಬೆಗ್ ಬಾರೋ ಅಳಿಯ’ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಎಂ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಹನು ರಾಮಸಂಜೀವ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕವು ‘ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ ತತ್ತ್ವದ ಮೇಲೆ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರಾನ್ವೇಷಣೆ ನಡೆಯುವ ಪರಿ, ಮನೆಯವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಟಿಕೆಟ್ಗಳು www.pravaratheatre.orgಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: 9686869676 </p>.<p><strong>ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ರಿದಮ್ಸ್ ರೆಟ್ರೋ ತಂಡವು ಇದೇ 19ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ರಿದಮ್ಸ್ ರೆಟ್ರೋ ತಂಡದ ಭರತ್ ರಾಮಾನುಜಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕರಾದ ಸುಜಾತ, ನಾಗರಾಜ್, ಶರದ್, ಸುಹಾಸ್ ಭಟ್, ಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಸಹನಾ ರಾಕೇಶ್, ಮಾನಸ ಮತ್ತು ಶರಣ್ಯ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’ ನಾಟಕ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಂಗ ತಂಡವು ಇದೇ 20ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ.ಎಸ್. ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಬಿ.ವಿ. ರಾಜಾರಾಂ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ–ಗದ್ದುಗೆಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.</p>.<p><strong>‘ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ನಾಟಕ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಂಗ ತಂಡವು ಇದೇ 25ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ‘ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಸುಚೇತನ್ ಭಟ್ ಅವರು ಈ ನಾಟಕ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ.ವಿ. ರಾಜಾರಾಂ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಭಟ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.</p>.<p><strong>ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಎಎಸ್ಪಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದೇ 24ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ‘ನೀ ನಾನಾದ್ರೆ ನಾ ನೀನೇನಾ’ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಎಸ್. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಈ ನಾಟಕ ರಚಿಸಿದ್ದು, ವಿನಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು, ಸುಂದರ್ ವೀಣಾ, ಘನಶ್ಯಾಮ ಕೆ.ವಿ., ಬಾಷ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಅವಿನಾಶ್ ಶಿವಪುರೆ, ಗೋಕುಲ್ ಅಯ್ಯರ್, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗುಮಾಸ್ತೆ ಅವರು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>