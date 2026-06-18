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ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುನ್ನೋಟ: ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
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ಸುರಂಜನ್ ಖಂಡಾಲ್ಕರ್
ಸುರಂಜನ್ ಖಂಡಾಲ್ಕರ್
‘ಬೆಗ್ ಬಾರೋ ಅಳಿಯ’
‘ಬೆಗ್ ಬಾರೋ ಅಳಿಯ’
‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’ ನಾಟಕ
‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’ ನಾಟಕ
ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು
ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು
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