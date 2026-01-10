ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುನ್ನೋಟ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ

<p><strong>ಭಾವ ಬಣ್ಣ ಧಾರೆ </strong></p><p>ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೋರಂ ಜ.11ರಂದು ಭಾನುವಾರ ‘ಭಾವ ಬಣ್ಣ ಧಾರೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಗಾಯನ: ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್. ತಬಲಾ: ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ. ಕೊಳಲು: ಚಿರಂತನ್. ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸುಮನಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪತಿ ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಗೀತಗಾರರು: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಅನುಪಮಾ ಹೆಗಡೆ, ವಿನೋದ ಎನ್., ಸುಜಾತಾ ಹೆಗಡೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಭಟ್, ಹೇಮಾ, ನಮಿತಾ, ಪ್ರೇಮಾ, ರಶ್ಮಿ, ಶಾಂತಲಾ, ವೇದಾ ಶರ್ಮಾ. ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ. </p><p>________</p><p><strong>ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಪರ್ಧಾವಳಿ</strong></p><p>ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಮ್ ಜ. 11ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಪರ್ಧಾವಳಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ಮಾಧವತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಕವಿತಾ ಜೋಡಿದಾರ್, ಕೆ.ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ: ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದ್ ಎ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ಶಾರದೆ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಇಸ್ರೊ ಬಡಾವಣೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2. </p><p>________</p><p><strong>ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ</strong></p><p>‘ಸಮ್ಮಿಲನ’ ಕಲೆ–ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಜ. 11ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ–ಗೀತ ಗಾಯನ– ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಾಯಕ ಎನ್. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ– ಗಾಯಕ ಸಿ.ಪಿ. ಶ್ರೀಧರ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ. ಶೃಂಗೇಶ್ವರ್. ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ನಾಗೇಶ್ ಡಿ. ಪಾಟಕ್, ಕುವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ– ಕಿಶೋರ್ ಗಾಯಕವಾಡ್. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ಕೆನ್ ಕಲಾಶಾಲೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30.</p><p>________</p><p><strong>ಗಮಕ ವಾಚನ</strong></p><p>ಋತುಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಜ. 11ರಂದು ‘ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ’ ಗಮಕ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು: ಶ್ರೀ ವಾಗ್ದೇವಿ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ವಿ. ಶ್ರೀಮತಿ. ವಾಚನ: ಆಕಾಶ್ ಎಚ್.ಸಿ., ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಆದಿತ್ಯ ಸಿ. ಹಲ್ಕೋಡು. ಸಂಯೋಜನೆ: ಅಜಿತ ಕಾರಂತ. ನಿರೂಪಣೆ: ಶೈಲಸುತೆ ರಂಜಿತಾ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕೇಂದ್ರ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ. ಸಂಜೆ 4. </p><p>________</p><p><strong>ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ</strong></p><p>ತೆಲುಗು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ ಜ. 11ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುರಸ್ಕಾರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಗೋಪೂಜೆ ನಂತರ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು: ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾಲತಿ ಸುಧೀರ್, ಸಾಹಿತಿ ರೋಹಿಣಿ ಸತ್ಯ, ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಜು. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕಲಾಮಂದಿರ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ.</p><p>________</p><p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ದಿನ</strong></p><p>ಯೂಥ್ ಫಾರ್ ಸೇವಾ ಜ. 10ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ– ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂಥ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಆರ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ. ಸ್ಥಳ: ಆರ್.ವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ. </p><p>________</p><p><strong>ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ</strong></p><p>ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತ್ಯಾಗರಾಜರ 179ನೇ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನಾ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜನವರಿ 7ರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವವು<br>ಜ. 11ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠ, ಶಂಕರಪುರಂ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ. ಮಾಹಿತಿಗೆ: 98450 44446</p><p>________</p><p><strong>ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ </strong></p><p>ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಜ. 11ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. </p><p>ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಎಸ್.ಶೀಲಾ. ಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಅಮಿತ್ ಎ. ನಾಡಿಗ್. </p><p>ಜ.10ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ:</p><p>ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಷಯ: ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ವಯೊಲಿನ್ ಪಯಣ. ವಿದುಷಿ ಡಾ. ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೊಡುಗೆ: ಡಾ. ಎಸ್.ಸಿ. ಶರ್ಮಾ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.40. </p><p>ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೊಳಲು: ಅಮಿತ್ ನಾಡಿಗ್. ವಯೊಲಿನ್: ವೈಭವ್ ರಮಣಿ. ಮೃದಂಗ: ಬಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಘಟ: ಎಸ್. ಉತ್ತಮ್. </p><p><strong>11ರಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳ ಸೊಬಗು: ಡಾ. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.</p><p>ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಗೀತ, ನಾದ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ– ಆರ್.ಎಸ್. ನಂದಕುಮಾರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.40. </p><p>ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ– ಗಾಯನ: ಕುನ್ನಕುಡಿ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ. ವಯೊಲಿನ್: ಮೈಸೂರು ಎಂ. ಕೇಶವ, ಮೃದಂಗ: ತುಮಕೂರು ಬಿ. ರವಿಶಂಕರ್, ಘಟ: ಶಮಿತ್ ಎಸ್. ಗೌಡ. ಸಂಜೆ 4.30. </p><p>ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಎಂ.ಎಸ್. ಶೀಲಾ ಅವರಿಗೆ<br>‘ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಭಾರತಿ’ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ. ಅಮಿತ್ ಎ ನಾಡಿಗ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಸ್ವರ ಲಯ ಭಾರತಿ’ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ– ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಅನಂತ್. ಸಂಜೆ 6.30.</p><p>________</p><p><strong>ಮಕ್ಕಳ ವಚನ ಮೇಳ</strong></p><p>ವಚನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಳಗ ಜ. 10ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ವಚನ ಮೇಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ ಗೌಡ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ವಿಶ್ವಬಂಧು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಗುರೂಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಸ್.ಷಡಕ್ಷರಿ, ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಬೇಲಿಮಠದ ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಹೇಶ ಬೆಲ್ಲದ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ.</p><p>________</p><p><strong>ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಮಾತುಗಳ ಅನುಕರಣೆ</strong></p><p>ಸಪ್ತಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ.10ರಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಮಾತುಗಳ ಅನುಕರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಉಪನ್ಯಾಸ</strong>: ಅರ್ಥಧಾರಿ ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಾ.ಮಂ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಮಾತುಗಳ ಅನುಕರಣೆ: ವಿಠಲ ನಾರಾಯಣ ಪುರಾಣಿಕ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ಕ.ವಿ.ಪ್ರ.ನಿ.ನಿ. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಬೆಳ್ಳಿ ಭವನ, ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತ. ಮೊಬೈಲ್: 70194 34992</p><p>________</p><p><strong>ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ</strong></p><p>ಕಲಾಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ. 10ರಂದು, ಕೆ.ಜೆ. ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರೇನಾ, ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ. ಸಂಜೆ 5.30. </p><p>________</p><p><strong>ಬೀದಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ</strong></p><p>ಸಮುದಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ‘ಸಫ್ದರ್ ಹಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬಾದಲ್ ಸರ್ಕಾರ್’ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೀದಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ. 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>10ರಂದು– ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ. ಅತಿಥಿಗಳು: ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಡಾ. ವಿಜಯಾ. ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಮನೋಜ್ ವಾಮಂಜೂರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್. ಸಂಜೆ 5. </p><p>11ರಂದು –ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು/ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ: ‘ಬಾದಲ್ ಸರ್ಕಾರ್– ತೃತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗಳು. ಕಲಾನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಳಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ದು. ಸರಸ್ವತಿ. ಸುರೇಶ್ ಆನಗಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30. </p><p>ಸಫ್ದರ್ ಹಷ್ಮಿ ‘ಹಲ್ಲಾಬೋಲ್’: ನಟ ಸುಧನ್ವ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಮಲಾ, ಐ.ಕೆ. ಬೊಳುವಾರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2. </p><p><strong>ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು</strong>: ‘ಮಾನವರಾಗೋಣ’, ರಚನೆ: ಬಿ.ಐ. ಈಳಿಗೇರ. ನಿರ್ದೇಶನ, ಜೋಸೆಫ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ. ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ: ರಚನೆ: ಡಾ. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಡಾ. ಉದಯ್ ಸೋಸಲೆ. ಹೂವು ಮತ್ತು ದಾರ, ರಚನೆ: ಉದಯ ಗಾಂವ್ಕರ್, ನಿರ್ದೇಶನ: ದಿವಾಕರ್ ಕತ್ತೆ ಪುರಾಣ. ಹಿಂದಿ ಮೂಲ: ಬ್ರಜೇಶ್ ಶರ್ಮ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ. ನಿರ್ದೇಶನ ಡಾ. ಸಹನಾ ಪಿಂಜಾರ್. </p><p>ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳು: ವೈಜಿ. ಉಮಾ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಜನಾರ್ದನ, ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಾಸುದೇವ ಗಂಗೇರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಎಸ್. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ</strong>: ಗಾಂಧಿ ಕುಟೀರ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ.