ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುನ್ನೋಟ: ಭಾರತೀಯ ನಾದ ಸೌರಭ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ

<p><strong>ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ</strong> </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾವುರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೇ 7ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ‘ಮಾಸದ ಮಾಧುರ್ಯ’ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಸಂಗೀತಾ ಎಲ್. ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಂದ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ ಭಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ ಭಾಗವತ ಅವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ತಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಇರಲಿದೆ. </p>.<p>–0–</p>.<p><strong>ಎರಡು ತಾಳಮದ್ದಳೆ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿನ ಮಂಟಪ–2ರ ಸರಣಿಯಡಿ ಇದೇ 7ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಎರಡು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಹಲವು ಕವಿಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಕರ್ಣಬೇಧನ’ ಹಾಗೂ ಹಲಸಿನ ಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ‘ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ’ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಟ್ ಬಾಳ್ಕಲ್, ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಜೇರು (ಭಾಗವತಿಕೆ), ಅಕ್ಷಯ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿದ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ರಾವ್ ವಿಟ್ಲ (ಮದ್ದಳೆ), ಮನೋಜ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಿಖಿನ್ ಶರವೂರು (ಚೆಂಡೆ), ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಂಕದಗುಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಪವನ್ ಕಿರಣಕೆರೆ, ಹರೀಶ್ ಬೊಳಂತಿಮೊಗರು, ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್, ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾಭಟ್ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಉಬರಡ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಯಾವುದೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: 9900802670 </p>.<p>–0–</p>.<p><strong>‘ಕಥೆಗಾರ’ ನಾಟಕ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲಾಧ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇದೇ 7ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜಯನಗರದ ವಿವೇಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ‘ಕಥೆಗಾರ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ವಿವೇಕ್ ಎಂ.ರಾವ್ ಅವರು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.</p>.<p>–0–</p>.<p><strong>ಭಾರತೀಯ ನಾದ ಸೌರಭ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರಸ್ವತೀ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇದೇ 7ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಜಯನಗರದ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಂತನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾದ ಸೌರಭ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ವಾಗೀಶ ಭಟ್ ಅವರು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಮಧುಸೂದನ್ ಮುತಾಲಿಕ್ (ತಬಲಾ), ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಂತ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ), ಸ್ಮೃತಿ ಎಸ್. ಭಟ್ (ಗಾಯನ), ಎಂ. ಪ್ರಣವ್ ಪೈ (ತಬಲಾ) ಹಾಗೂ ಪ್ರಣವ್ ಪಡಿಯಾರ್ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ) ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ಅವರಿಂದ ತಬಲಾ ವಾದನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸರಸ್ವತೀ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಾಂಧಾರ ಮಂದಾಕಿನ ಮಹಿಳಾ ವೃಂದದಿಂದ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>–0–</p>.<p><strong>‘ಸುಯೋಧನ’ ನಾಟಕ ಪದರ್ಶನ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಂಕ ಬಿನ್ನಾಣರು ರಂಗ ತಂಡವು ಇದೇ 7ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘ಸುಯೋಧನ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಶಿವು ಹೊನ್ನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1.45 ಗಂಟೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.</p>.<p>–0–</p>.<p><strong>‘ರಂಗಹಸಿರು’ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ</strong> </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಂಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೇಂದ್ರವು ಇದೇ 6ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ರಂಗಹಸಿರು’ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ 19ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>–0–</p>.<p><strong>‘ರಾಗಸಂಧಾನ’ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜಾಪುರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ ‘ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕ್’ ಕಲಾ ಸರಣಿಯಡಿ ಇದೇ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ರಾಗಸಂಧಾನ’ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ರವೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ನಾಟಕ ಮೂಡಿಬರಲಿದ್ದು, ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಅವರು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎಚ್.ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (ಕೊಳಲು), ರವೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ ಕಾಟೋಟಿ (ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ), ಸುಮಿತ್ ನಾಯಿಕ್ (ತಬಲಾ) ವಾದ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು, ದೀಪ್ತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ದೀಪಿಕಾ ಭಟ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ: 7019927140</p>.<p>–0–</p>.<p><strong>‘ಜವ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಕೇತ್ ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ‘ಜವ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಎಸ್. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೇಮಕತೆ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.</p>.<p>–0–</p>.<p><strong>‘ನಮ್ಗೇನ್ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ?’ ನಾಟಕ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಯಣ ರಂಗ ತಂಡವು ಇದೇ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 7.15ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಸೇವಾಸದನದಲ್ಲಿ ‘ನಮ್ಗೇನ್ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ?’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಅರುಣ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ರಂಜನೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: 6363333506</p>.<p>–0– </p>.<p><strong>‘ರಿದಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್’ ಸಂಗೀತ–ನೃತ್ಯ</strong></p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇದೇ 5ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ‘ರಿದಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್’ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ–ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಒಪೆರಾ, ಒಡಿಸ್ಸಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಪೆರಾ ಗಾಯಕಿ ಆಸ್ಥಾ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ, ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಬೈಸಾಲಿ ಮೊಹಾಂತಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ರಂಜನಿ ಮಿತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕ್ಷಣಗಳು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಬದುಕುವ ಅನೇಕ ಜೀವನಗಳ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ಅನುಭವ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು, ಸಂಗೀತ, ಲಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಡಲಿದೆ.</p>