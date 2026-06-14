Cyber Crime | ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ: ₹63.13 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ವಂಚಕರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ 59 ಹಾಗೂ 52 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ₹63.13 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ<br>ಕೊಂಡಿರುವ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಂಬಿಸಿ ₹55 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದರು: ಮಹದೇವಪುರ ಸಮೀಪದ ನಾರಾಯಣ<br>ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಪಿ.ಕೆ. ಪಟೇಲ್ಗೆ ಮೇ 22ರಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್<br>ವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾನು ವ್ಹೋರಾ ಹಾಗೂ ಮೀರಾ ಐಯ್ಯರ್ ಎಂಬುವವರೂ ಇದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ್ಯಪ್ವೊಂದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೂರು<br>ದಾರರು ₹50 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ವಂಚಕರ ಮಾತು ನಂಬಿದ್ದ, ಪಿ.ಕೆ. ಪಟೇಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆರು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ <br>₹55.88 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೂರುದಾರರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. <br>ಆಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಂದೇಹ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ವಂಚನೆ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿ, ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆವಲಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ <br>ಎನ್.ಸುರೇಶ್ಗೆ ವಂಚಕರು ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 1ರಂದು ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಟಿಪಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಕೆವೈಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೂನ್ 3ರಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಎನ್.ಸುರೇಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ₹7.53 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ, ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಆಧರಿಸಿ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>