ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

88ನೇ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ 'ಎಸ್ವಿಎನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಪ್ರದಾನ: ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಎನ್. ರಾಜಮ್, 7ರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಪಿಟೀಲು ವಾದನ: ಎನ್. ರಾಜಮ್, ಸಂಗೀತಾ ಶಂಕರ್, ನಂದಿನಿ ಶಂಕರ್, ತಬಲಾ: ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ರಾಮನವಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ.

ವಿಶ್ವ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿ ದಿನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತನಂದ, ಸುನಿಲ್ ಪನ್ವರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಾ. ವೀರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಮಿಯೋಪಥಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಎ.ವಿ. ರಾಮರಾವ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ರಿಂದ

ಬಹು-ನಗರ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ: ಆಯೋಜನೆ: ಸಂಸ್ಕೃತಿಕಿ, ಕಥಾನೃತ್ಯ ಆಂಗನ್, ಸ್ಥಳ: ಬಸವಭವನ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ

'ನಮ್ಮ ಕುಲಶಿಲ್ಪಿಗಳು' ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್ ರಾಯಪುರ, ಟಿ. ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಗೌಡತಿಯರ ಸೇನೆ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣೆ, ತಿಂಗಳ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಗೀತ–ಗಾಯನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ವಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿ. ರೇಣುಕಾಪ್ರಸನ್ನ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬಿ. ಶೃಂಗೇಶ್ವರ್, ನಾಗೇಶ್ ಡಿ. ಪಾಟಕ್, ಕುವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಕುಣಿಗಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಟಿ., ಬಿ.ಎನ್. ವಾಸುದೇವ ರಾಜು, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮ್ಮಿಲನ, ಸ್ಥಳ: ಕೆನ್ ಕಲಾಶಾಲೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಕಥಾನಾಯಕನ ಕಥೆ' ಬಿಡುಗಡೆ, ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಕಲಾಬದುಕಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿ' ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್, ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್, ಆಶಯ ನುಡಿ: ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಜಯಮಾಲಾ, ಭಾರ್ಗವ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಿ.ವಿ. ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ನಾಡೋಜ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ, ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11

'ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್, ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ಮೇಘದೂತ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಜಿಪಿಒ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11

ಎಆರ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಎಆರ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸ್ಥಳ: 210, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ