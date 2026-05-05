ಸೋಮವಾರ, 4 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ

ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ರಸ್ತೆ: ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ
ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 4 ಮೇ 2026, 22:41 IST
Last Updated : 4 ಮೇ 2026, 22:41 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ರಂಜು ಪಿ. 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ದೂಳುಮಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ–ವಹಿವಾಟಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶೋರೂಂಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. 
ಧನುಷ್ ನ್ಯೂಮರ್ಸ್‌ ಶೋರೂಂನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೂಳು ತುಂಬಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೂಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
ವೇಲು ರಾಜಾಜಿನಗರ 
bengalururoad
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT