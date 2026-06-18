ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳು ‘ಸಕ್ರಿಯ’

ವಾರದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ‘ಡ್ರಾಪ್‌ ತಂತ್ರ’ದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:17 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:17 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Drugs mafiaDrug menace

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT