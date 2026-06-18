<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ವಾರದ ಏಳು ದಿನ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನವಷ್ಟೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯು ಸಿಸಿಬಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನಗರವು ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ರಂಗೇರಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಬ್, ಪಬ್, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊರವಲಯದ ಹೋಂಸ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪಾರ್ಟಿಗಳೂ ಆಯೋಜನೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ನಗರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ದಿನಗಳಂದು ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ‘ಡ್ರಾಪ್ ತಂತ್ರ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಂದು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆಂದು ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಯರ ಮೂಲಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಯೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಎಂಡಿಎಂಎ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹3 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ದರ ಇದೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಎಸ್ಡಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ₹5 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹8 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಎಸ್ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬಾಯಿ<br>ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ನಗರದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ₹103 ಕೋಟಿ, 2024ರಲ್ಲಿ ₹98 ಕೋಟಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ₹177 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ₹170 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದೃಢ ಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಬಿಟ್ಟರು: </strong>ನಟಿ ರನ್ಯಾರಾವ್ ಪ್ರಕರಣದ (ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ) ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇರಳಂನ ಹಲವರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದು, ಅವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೊಗಾಂಜಾ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಪೆಡ್ಲರ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುವ<br>ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ಕಲಬೆರಕೆ: ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು...</strong></p><p>ಅರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಾದ ಮಾರ್ಫಿನ್, ಹೆರಾಯಿನ್, ಕೊಡೈನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಾದ ಎಂಡಿಎಂಎ, ಎಲ್ಎಸ್ಡಿ, ಕೊಕೇನ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಕಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕ– ಯುವತಿಯರು ಕಲಬೆರಕೆಯಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ಯಾರೋ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮಗೇನು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷಣಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ (ಕ್ರೈಂ) ಡಿಸಿಪಿ ರಾಜಾ ಇಮಾಮ್ ಕಾಸೀಂ ಹೇಳಿದರು. </p><p><strong>ಹಾವಳಿ ತಡೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ</strong></p><p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ‘ಡ್ರೋನ್’ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಾಂಜಾ ನಾಶ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಜಯ್ ಹಿಲೋರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಬಿ (ಕ್ರೈಂ) ಡಿಸಿಪಿ ರಾಜಾ ಇಮಾಮ್ ಕಾಸೀಂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>