ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ಕಿ.ಮೀಗೆ ₹55 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್/ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ₹55 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ’ಯಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಉದ್ದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗಲು 16 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ/ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್, ಎರಡು ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಎರಡು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ₹54 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ’ಯಡಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಆಲ್ಟಿನೋಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹120 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 16 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿಪಿಆರ್) ತಯಾರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಚ್ಚ ₹120 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. </p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ’ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ 16 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್) ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಗುರುವಾರ ಅನೋದಿಸಿದೆ. ಈ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ₹175 ಕೋಟಿ ಮೀರಿದೆ.</p>.<p>ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ?: ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 11 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ನಗರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈಜಿಪುರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷವಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಯಲಹಂಕ, ಕೆಂಗೇರಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರರಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ 11 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾದರೆ, ನಗರದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ನಗರತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p> ₹14964 ಕೋಟಿ; ಒಟ್ಟು 124.7 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 16 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ಗಾಗುವ ವೆಚ್ಚ (2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ) ₹13140 ಕೋಟಿ; ಒಟ್ಟು 109.5 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದ 16 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್/ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು (2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ) ₹13262.70 ಕೋಟಿ; ಒಟ್ಟು 75.60 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 11 ಎಲಿವೇಟಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು)</p>.<p> <strong>ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೆತ ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ</strong></p><p> ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮತ್ತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 2010ರಿಂದ ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ‘ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್’ ‘ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ’ ‘ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ’ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ರೀತಿಯ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಲೂಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ಹಣ ಪೋಲಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೆ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?’ </strong></p><p>‘ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ನಿಂದ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ಗೆ ಹಣ ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ₹4000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹4000 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ₹3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಕ್ಕೇ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಲಿವೆ’ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಪದ್ಮನಾಭರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. = ‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ’ ‘ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೆ ₹80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲು ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>