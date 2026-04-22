ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಸ ಸಾಗಣೆ, ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಟೊ– ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವಿದ್ದರೆ, ಬಿಲ್ಗಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಟೊಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರು ಆಟೊಗಳಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಸ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಷ್ಟು ಆಟೊಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಿತದ (ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೊ–ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒದಗಿಸದಿದ್ದರೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ದೂರುತ್ತಾರೆ.

'ಆಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕರಾರಿದೆ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕಸದ ಆಟೊಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತವೋ ಎಂಬಂತಿವೆ. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಚೂರಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಟೊಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭ. ಬಿಲ್ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಚೆನ್ನಾಗಿ' ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಕಟ' ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರೋಪ.

'ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಲ್ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀಡಿರುವ ವಾಹನ– ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಬೇರೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಯನಗರ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ವ್ಯಥೆ

ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಸದ ರಾಶಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 'ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್