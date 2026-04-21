ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸದ ದುರ್ನಾತ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ– ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಿತದ (ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ನಗರದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ದೂರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದ್ದು. ‘ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ’ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಪ– ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಶಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ‘ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ’ವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ‘ಎಸ್ಮಾ’ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿ, ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ಸಿಇಒ ಕರೀಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ರಾಶಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ನಿಯಮ 2000 ಮತ್ತು 2016ರಂತೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಒಣಕಸ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಿಶ್ರ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕರೀಗೌಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್’ಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಮೌಖಿಕ ನಿಯಮ:</strong> ‘ಒಂದು ದಿನ ಹಸಿ, ಒಂದು ದಿನ ಒಣ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಸಿ ಕಸವಾಗಿದೆ. ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಿಶ್ರತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಭರ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಲಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ಕಸವೆಲ್ಲ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು–ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><strong>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕರಾರು ರದ್ದು</strong> </p><p>ಗೋವಿಂದರಾಜ ನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ನೋಟಿಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸುರಕ್ಷಾ ದಿರಿಸು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಂತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p> <strong>ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಇಒ ಕಾರಣ: ಸಂಘ</strong></p><p> ‘ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ಗೆ ಕರೀಗೌಡ ಅವರು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕರೀಗೌಡ ಅವರ ಕೆಲವು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂರ್ಘಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಮಾ ಹಾಕಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಗರದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು–ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ದೂರಿದರು.</p>.<p><strong>ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಸ!</strong> </p><p>ನಿಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಪ್: 96060 38256