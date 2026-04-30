<blockquote>ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಯರ ಸ್ವರ್ಗ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯು 'ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ರಾಜಧಾನಿ'ಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.</blockquote>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p><p>ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಸಮ್ಮರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2026' ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಇದೀಗ 'ಭಾರತದ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ರಾಜಧಾನಿ'ಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಆರ್ಡರ್<br></strong>ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳುಗಳಾದ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ, ಫಿಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಸಿಕಲ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಶೇ. 300ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ತಿನಿಸುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 280ರಷ್ಟು, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 650ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೇ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್</strong></p><p>ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ಚಾಕೊಲೇಟ್' ಫ್ಲೇವರ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ-ಸೈಸ್ ಟಬ್' ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ದೇಶಿ ಪಾನೀಯಗಳ ಕಮಾಲ್<br></strong>ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.</p><p>ಮೊಸರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ 10 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6 ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇ ಇವೆ.</p><p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರ್ಬೂಜ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ 'ಮಾವು' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಿಂಧೂರ ಮಾವು' ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ₹ 11,000 ಖರ್ಚು!<br></strong>ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಬೇಸಿಗೆಯನ್ನು ತಂಪಾಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮಾವು, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿಗಾಗಿಯೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 11,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ₹ 15,005 ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೋವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಳನೀರು, ಕುಲ್ಫಿ, ಮಾವು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಿಗಾಗಿ ₹ 11,672 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಮಾವು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಗಾಗಿ ₹ 11,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>