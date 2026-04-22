‘ಔಷಧ’ಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ: ಅಸಹಾಯಕರಾದ ವೈದ್ಯರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯೇ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಬಡ–ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಔಷಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಕೇಂದ್ರಗಳ ಔಷಧ ದಾಸ್ತಾನು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. </p>.<p>ನಗರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಡೆಸಿದ ‘ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್’ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳು ಚೀಟಿ ಹಿಡಿದು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ 50 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇರಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ ಒದಗಿಸದಿರುವುದು ರೋಗಿಗಳ ಜತೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಅಡಿ ಔಷಧ:</strong> ಕೆಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧ ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಧಿ ಮೀರಲು ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಔಷಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಅಡಿ ವೈದ್ಯರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಡಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿಯೂ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. </p>.<p>‘ಸಿಜಿಎಚ್ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಔಷಧ ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಧಿ ಮೀರಲು ಸಮೀಪಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ‘ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್’ ಔಷಧ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯ. ಆ ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರ ಇರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಖಾಸಗಿ ಔಷಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ಮಮತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ, ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಔಷಧಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p><strong>ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲ?: </strong></p><p>ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾಪ್. ಅಮೋಕ್ಸ್ 250/500 ಮೆಟ್ರೊ–400 ಉದರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಳಸುವ ನಾಫ್ಲಾಕ್ಸ್ 400 ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆ ಪಿಸಿಎಂ 650 ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಳಸುವ ಡಾಕ್ಸಿ–100 ಎದೆಯುರಿ ಅಜಿರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀಡುವ ರಾಂಟಕ್–150 ಶೀತಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಿಟ್ರಿಜನ್ –10 ಎಂ.ಜಿ. ಸಾಲ್ಬುಟಮಾಲ್ 2ಎಂ.ಜಿ. ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀಡುವ ಅಸೆಫೈಲಿನ್ ಎದೆಯುರಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಮೆಜ್ 20 ಮಾತ್ರೆ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೀಮಿತ ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p> <strong>ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಶುಚಿತ್ವ</strong></p><p> ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಸ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರೆಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು ಸಹ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಪಸ್ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೂ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸನೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟಿ.ಆರ್. ಮಿಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p> <strong>‘ಸ್ಥಳೀಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ</strong>’</p><p> ‘ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕೊರತೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಿಬಿಎ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ (ಆರೋಗ್ಯ) ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಆರ್. ಹೇಳಿದರು. ‘ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಎಂ. ಮೇಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p> <strong>ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ</strong> </p><p>ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಭೆ ಸೇರಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳಿದಾಗ ಶುಶ್ರೂಷಕರೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಔಷಧ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರಾದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p> <strong>ಆಯ್ದ ಕಡೆ ಆಯುಷ್ಮತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್</strong> </p><p>ನಗರದ ಆಯ್ದ 50 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ವಾರದ ವಿವಿಧ ದಿನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ತಜ್ಞರು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಲಸಿಕಾಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು</strong> </p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ದೊರೆಯದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆ ರೋಗಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದಿಂದ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಔಷಧಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. </p> 