ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ‘ವಸೂಲಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು (ಕೆಪಿಎಂಇ) ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಜತೆಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. 

ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶುಲ್ಕ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಎಕ್ಸ್-ರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೇರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ದರ ಫಲಕವು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ, ನಗರದ ಕೆಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಿರುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 

ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಎಂಇ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕುಂದು–ಕೊರತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಜತೆಗೆ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮರುಪಾತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ದೊರೆತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಸಿಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎನ್ನುವವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು (₹73,530) ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪತ್ನಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಎಂಬುವರು ನಾಗರಾಬಾವಿಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಣ ₹21,100 ಹಿಂದುರಿಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಇಟ್ಟಮಡುವಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ₹2.23 ಲಕ್ಷ ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಉದ್ಭವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪಿಗೆ ಲೇಔಟ್ನ ಲಲಿತಾ ಎ. ಅವರಿಗೆ ₹30 ಸಾವಿರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಇಂದಿರಾನಗರದ ಎ.ಕೆ.ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 

ಎಫ್ಐಆರ್, ದಂಡ: ಕೆಪಿಎಂಇ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೆಪಿಎಂಇ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಕುಂದು–ಕೊರತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದತಿ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಂಇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 65 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್