ಜಂಬೂಸವಾರಿ ದಿಣ್ಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ತೀರ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಕುಸಿದಿದೆ
ಹನುಮಂತ ನಗರದ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ರಸ್ತೆ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ
ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಬೋನಮಿಲ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರುವುದು
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಹಳೆ ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೊಲೀಸ್ ಟೋಯಿಂಗ್ ವಾಹನವು ಗುಜರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ 2 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಸಮೀಪದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಚರಂಡಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕುಸಿದಿದೆ
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರು ದಾಟುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ