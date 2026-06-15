<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದ ರೇಡಿಯೊ, ಇಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ‘ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯೊ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ’ದಲ್ಲಿ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದಯ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಅವರು 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ರೇಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಹಾಳಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 1928ರ ಪುರಾತನ ರೇಡಿಯೊ, ವಾಲ್ವ್ ರೇಡಿಯೊ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೊತ್ತಿದೆ. ರೇಡಿಯೊ ಯುಗದ ಸುವರ್ಣ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ…</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>