ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಜೋರು ಮಳೆ; ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಮರ

ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ: ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಜೋರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರವೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದಿವೆ.

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಸಮಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಗಿಲ್ಲ.

'ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹಾಲು ಬರುವುದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದೆ. ಜೋರು ಗಾಳಿ, ಮಳೆಯಿಂದ ಮರ ಬಿದ್ದಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನಾಹುತ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು' ಎಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಬಸವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಬಿ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ,' ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಂಬಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮರ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ಮರ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು' ಎಂದರು.