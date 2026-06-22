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ಬೆಂಗಳೂರು | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅ‍ಪಘಾತ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಸಾವು

ಮೇಡಹಳ್ಳಿ, ಎಚ್‌ಎಂಟಿ ಲೇಔಟ್‌, ವರ್ತೂರು–ಗುಂಜೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 14:41 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 14:41 IST
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bengaluruRoad Accident

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