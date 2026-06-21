ಬೆಂಗಳೂರು | ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸುಲಿಗೆ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರ್, ನಾಲ್ಕು ಐಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯಾಸೀನ್ ಅಲಿ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ 8 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ರುಬೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಡಿ ವಾರಂಟ್ ಮೂಲಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೂರುದಾರ ಯಾಸೀನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಡೀಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಸಿನ್ ಎಂಬಾತ, ರೌಡಿಶೀಟರ್ ರುಬೆನ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆತ ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ವಿಜಯ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಆರ್ಷದ್ ಜತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಯಾಸೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ಕಾರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ವಾಚ್, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ₹80 ಸಾವಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಸೀನ್ ಅವರು ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಸೈಯದ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ರುಬೆನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಜೂನ್ 5ರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ಶಕೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಹಬೂಬ್ ಜತೆ ರುಬೆನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾಸೀನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ₹56 ಸಾವಿರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>