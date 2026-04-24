ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯದಷ್ಟು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಯಂತೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>110 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರ ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿದ ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಹಲವೆಡೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳೂ ಬತ್ತುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ಜನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ, ಮಹದೇವಪುರ ಸಹಿತ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.</p>.<p><strong>ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಾನಾ ರೂಪ:</strong> ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಭಾಗದ ಜನರಂತೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಜಲಮಂಡಳಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗಾರ ಇದ್ದರೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಡಾವಣೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹700 ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಿ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಬಾಲಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ಮಾರುತಿನಗರ, ವಿಜ್ಞಾನನಗರ, ಐಟಿಐ ಬಡಾವಣೆ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ವಿಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೊಡ, ಕ್ಯಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಾವೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯದೇ ಜನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಮಹದೇವಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಆತಂಕವಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನೀರಿಗೆ ಕಾಯುವ ಜನ:</strong> ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>‘ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಂದರೂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಉಚಿತ ನೀರನ್ನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲಗ್ಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ದಿನ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬರುತ್ತೋ ಎಂದು ಕಾಯುವುದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೃದ್ದೆ ಮಣಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಭಾಗದ ಐಟಿಐ ಕಾಲೊನಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಬಾಪೂಜಿನಗರದಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 15,800 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಬತ್ತಿವೆ. ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.</p>.<p>‘ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬರೋಲ್ಲ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇರೋದರಲ್ಲೇ ನೀರು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ</span></div>.<div><blockquote>ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬರುವುದೇ ಸಾಹಸ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು 20 ನಿಮಿಷ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು.</blockquote><span class="attribution">ಎನ್.ರವಿ ಐಟಿಐ ಲೇಔಟ್. ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ</span></div>.<div><blockquote>ಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 25ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಚಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕವೂ ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.</blockquote><span class="attribution">ಬಿ.ಎಸ್.ದಲಾಯತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಲಮಂಡಳಿ</span></div>.<p> <strong>ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ</strong> </p><p>ಕಾವೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಜತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಚಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 47357 ಟ್ರಿಪ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ₹4.87 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಲ್ಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ನೋದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರು ಪಡೆದಿರುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ₹65.40 ಲಕ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ₹42.14 ಲಕ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ₹30.35 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ’220 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಗರದ 90 ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಚಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಸಂಚಾರಿ ಕಾವೇರಿ'ಯಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹660 6 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹750 12 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹1290 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p> <strong>ಟ್ಯಾಂಕರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ</strong> </p><p>ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳೂ ಬತ್ತುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ನಿಂದ 13 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿಗೆ ₹1 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹4 ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹200 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ನಾವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. 