ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು–ಮಿಂಚು, ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧ್ಯಯನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡುಗು–ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ. 'ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ನಡೆದ ಈ ಅಧ್ಯಯನ, 'ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಶೇ 3.41ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ 3.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಜ್ಞ ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ. ಶೇಕ್ ದರ್ಗಾ ಸಾಹೇಬ್, ಗುಂಟಾ ಪಾಪರಾವ್ ಹಾಗೂ ಕಂಸಾಲಿ ನಾಗರಾಜ ಅವರು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಿಂದ 2023ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 41 ದಿನ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಹಾಗೂ 157 ದಿನ ಮಿಂಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈರುತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ನಿಂದ ಬರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹೇರಳ ತೇವಾಂಶವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1.44 ಮಿ.ಮೀ ಹೆಚ್ಚಳ: '13 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.44 ಮಿ.ಮೀ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ 0.74 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.06 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ತೇವಾಂಶ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಗುಡುಗು–ಮಿಂಚು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಗುಡುಗು–ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.