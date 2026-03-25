ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ಕನ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಂಡ ರಚನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ (59) ಅವರ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯ ಸಹೋದರ ಮಣಿಕಂಠನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಿರಣ್, ಸಹಚರರು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕಿರಣ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮನೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದು ನೆಲಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಪುತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೇಳುವಂತೆ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಣಿಕಂಠನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಣಿಕಂಠನ್, ಪುತ್ರನ ಜತೆಗೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕನ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.