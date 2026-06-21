<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ತನ್ನ ‘ಬಾಬ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಫ್ಸಿಎನ್ಆರ್(ಬಿ) ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ’ಯ ಅಡಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ (ಎನ್ಆರ್ಐ) ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 6.25ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಠೇವಣಿಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 4.75ರಷ್ಟು, ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಠೇವಣಿಗೆ ಶೇ 5.15ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಯೂರೊ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಠೇವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಶೇ 3.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಎಫ್ಸಿಎನ್ ಆರ್(ಬಿ) ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒ.ಡಿ/ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ: ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಆರ್ಐಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಸಿಎನ್ಆರ್(ಬಿ) ಠೇವಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಹರಿದುಬರುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಈಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 6.50ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲಾಕ್–ಇನ್ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉಜ್ಜೀವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಸಿಎನ್ಆರ್(ಬಿ) ಅಡಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 7.13ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-51-1783802498</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>