ಉದ್ಯಾನದ ಸಫಾರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾನೆ ದಾಳಿ

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ (ಆನೇಕಲ್) : ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾನೆಯೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಗಾಜು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನದ ಸಾಕಾನೆ ವನರಾಜ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಸಫಾರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26 ಆನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 48 ವರ್ಷ ವನರಾಜ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಆನೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಾನದತ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆ.</p>.<p>ಕಾಡಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಉದ್ಯಾನದತ್ತ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಹೋದಾಗಏಕಾಏಕಿ ವಾಹನದತ್ತ ನುಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಉದ್ಯಾನದ ಸಫಾರಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಾಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರ್ಯಸೇನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>