ಆಮೆ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ(ಆನೇಕಲ್): ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆಮೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನೆಲದ ಆಮೆ, ಕಡಲಾಮೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಆಮೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂಭತ್ತು ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಮೆಗಳ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಮೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಿರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಕಡಲಾಮೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆಮೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ದಿನೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ನಳಿನಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಷಾ, ಡಾ.ಪ್ರಯಾಗ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ್ ಮದನೆ, ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ, ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>