ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಜೀಬ್ರಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿ ಜನನ

<p>ಆನೇಕಲ್: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ರಾ ಹಾಗೂ ನೀರಾನೆಯು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನದ ಜೀಬ್ರಾ ‘ಕಬಿನಿ’ಯು ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗೆ ಮೇ 14ರಂದು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ‘ದೃಶ್ಯ’ ನೀರಾನೆಯು ಮೇ 28ರಂದು ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿದ್ದು, ಉದ್ಯಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜತನದಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೀಬ್ರಾ ಮರಿಯು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜೀಬ್ರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಚಲನವಲನವು ಚುರುಕುತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೂತನ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಜೀಬ್ರಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಜೀಬ್ರಾ ಮರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ವಿ. ಸೂರ್ಯಸೇನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೀರಾನೆ ‘ದೃಶ್ಯ’ ಮರಿಯು ಸಹ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು, ಸದಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮರಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನದ ತಂಡವು ತೊಡಗಿದ್ದು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮರಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರಾನೆ ದೃಶ್ಯ ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ತರಲಾದ ಚೀತಾಗಳು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಹವಾಮಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಹಾರದ ನಡವಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿರತೆಗಳ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಚೀತಾಗಳ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೊರಾಂಗಣ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-15-2116459190</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>