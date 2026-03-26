ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಹೋದರಿತ್ವ ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌

'ಸಹೋದರಿತ್ವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, ಜಗತ್ತಿನ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ಮಸುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಹೇಳಿದರು.

'ನಾವೆದ್ದು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ–ಕರ್ನಾಟಕ' ಮತ್ತು 'ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ'ವು ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಎದೆಯ ಹಣತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ' ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಭಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಲೇಖಕಿಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ, 'ಸಹೋದರಿತ್ವದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ' ಎಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾನು ಅವರು, 'ಕರಿನಾಗರಗಳು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವಾದ ಮಹಿಳೆಯು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಹಡೆದಳೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳೋ, ಆ ಮಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಆಕೆ ಸಿಡಿದೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ನೋವಿಗೆ ಇಡೀ ಕೇರಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದರು.

ಲೇಖಕಿ ಅನಿತಾ ಚೆರಿಯಾ, 'ನೀವು ಆವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಜತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು' ಎಂದು ಸಂವಾದವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.

ಬಾನು, 'ನಾನು ಬರೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಚಳವಳಿಗಳ ರಭಸ ಇಂದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆಂದು ನಮಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನು 'ಅಡಿಗೆಮನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಬರ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲೂ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು' ಎಂದರು.