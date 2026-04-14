ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: ಜಾಹೀರಾತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶ ಜಾಹೀರಾತು ನಿಯಮಗಳು–2025 ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಾಹೀರಾತು ಉಪವಿಧಿಗಳು–2024ರ ಅನ್ವಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಬಾರಿಯೂ ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು 30 ದಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

'ಜಾಹೀರಾತು ನಿಯಮಗಳಂತೆ, ಟೆಂಡರ್ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಥಳದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಇಳಿಸಬಹುದು. ಬಿಡ್ಪಡೆದವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ12 ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಥಳದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆ ಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡ್ ವಿಜೇತರು ನೀಡಿರುವ ಬಿಡ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.