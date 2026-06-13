ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: ‌ವಿಲ್ಲಾಗಳ ಇ ಹರಾಜು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಬಿಡಿಎ) ಹುಣ್ಣಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಇ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 322 ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 184 ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಯ 59 ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಇ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಜೂನ್ 30ರ ವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜುಲೈ 2ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ನೇರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಡ್ ದರದ ಕನಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಿಡ್ ಕರೆಯಲು ವಿಲ್ಲಾವೊಂದಕ್ಕೆ ₹4 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು 72 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗೆ 45 ದಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಲ್ಲಾಗಳ ದರ ₹1.26 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಚ್ಛಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಕಾರು ನಿಲುಗಡೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಲಾನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಿರು ಉದ್ಯಾನ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೀರಿನ ಪಂಪ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮನರಂಜನೆಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>