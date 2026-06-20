‘ಹಸಿರು ಕಾಡು’ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಸಂಕಲ್ಪ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರವನ್ನು ‘ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡ’ನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ), ಇದೀಗ ‘ಹಸಿರು ಕಾಡು’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಿ, ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ<br>ರಸ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಕೆಳಸೇತುವೆಯಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಎ, ತನ್ನ 50ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಹಸಿರು ಕಾಡು’ ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ನೋಟ ಹರಿಸಿದೆ.</p><p>ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಬನಶಂಕರಿ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಜೂನ್ 27ರಂದು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ– ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಬಫರ್ ವಲಯ,<br>ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಸಿ ನೆಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಐದು ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಉಳಿದ, 10 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾಗಣೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಬಿಡಿಎ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳು ಉಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನೆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ ‘ಜಿಯೊ ಟ್ಯಾಗ್’ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 27ರಂದು ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ‘ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎನ್ಜಿಒಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಎ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.</p><p>15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ಜಿಇ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಡಿಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರು ತಂಡವಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಹೆಸರನ್ನೂ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮಾಹಿತಿಗೆ: </strong>https://greenbengalurubybda.in/</p><p><strong>ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ</strong></p><p>ಮಿಯಾವಾಕಿ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ, ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ವೃಕ್ಷವನಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬಿಡಿಎ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ, ಹೊಂಗೆ, ಬೇವು, ಮಾವು, ಹಲಸು, ನೇರಳೆ, ಆಲದಮರ, ಅರಳಿ, ಬಿಲ್ವ, ಕಾಡುಮಾವು, ಹೆಬ್ಬೇವು, ಮಹಾಗನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾವಣಿ ಮರಗಳು, ಪೊದೆಗಳು, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಗಿಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಗಿಡ–ಮರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಯಾವಾಕಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಸಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 15 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳ ಇರುವ ಕಡೆ ಮಿಯಾವಾಕಿ, ಉಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಬಿಡಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಏಳು ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಸಹಕಾರವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಯಶಸ್ಸು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p><strong>ದಾಖಲೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಯ ಗುರಿ</strong></p><p>15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆ ಎಂದರೆ, ಇಂದೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 12.4 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 27ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6.30ರೊಳಗೆ ಸಸಿ ನೆಡಲು ಗುಂಡಿ ತೋಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಸಿ ನೆಡುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿಎ ಈಗಿಂದಲೇ ಹಸನುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಡಿಎಯಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಇದು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪರಿಸರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಜನಾಂದೋಲನ.</blockquote><span class="attribution">– ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಿಡಿಎ</span></div>.<div><blockquote>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ.</blockquote><span class="attribution">– ಪಿ. ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಆಯುಕ್ತ, ಬಿಡಿಎ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>