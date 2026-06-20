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‘ಹಸಿರು ಕಾಡು’ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ಸಂಕಲ್ಪ

15 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ l ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೋಷಿಸಲು ₹100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:18 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 0:18 IST
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Comments
ಇದು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,ನಮ್ಮ ನಗರದ ಪರಿಸರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಜನಾಂದೋಲನ.
– ಎನ್‌.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ‌, ಬಿಡಿಎ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ.
– ಪಿ. ಮಣಿವಣ್ಣನ್‌, ಆಯುಕ್ತ, ಬಿಡಿಎ
bengaluruForestBDA

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