ಬಿಡಿಎ: ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹3,747 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ₹3,747 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 4,251 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋನದಾಸಪುರ, ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚನಪುರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡತೋಗೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. </p>.<p>ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೋನದಾಸಪುರ ಹಂತ ಒಂದು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,928 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 480– ಒಂದು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಮತ್ತು 1,448– ಮೂರು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಕೋನದಾಸಪುರ ಹಂತ 3 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 532 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 336– ಎರಡು ಬಿಎಚ್ಕೆ, 112– ಮೂರು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಹಂತದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 200 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 100– ಎರಡು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಮತ್ತು 100– ಎರಡು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಚನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 210– ಎರಡು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಮತ್ತು 153– ಮೂರು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡ 363 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ಕಾಳತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 264– ಮೂರು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಮತ್ತು 132– ನಾಲ್ಕು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ 396 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. <br /><br />ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿಯ ದೊಡ್ಡತೋಗೂರುನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, 832 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 416– ಮೂರು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಮತ್ತು 416– ನಾಲ್ಕು ಬಿಎಚ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>'ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಸಹಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>