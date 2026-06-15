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9 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಚುರುಕು
ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:58 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 22:58 IST
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