ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11 ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಗುರುವಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ₹380 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ₹436.44 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಐದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಯೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 'ಬಯೊಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ–ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಪಿಪಿಪಿ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ) ಮಧ್ಯಂತರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ–2023ರ ಪಂಕ್ತೀಕರಣದ (ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್) ಬದಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ– 2007ರ ಪಂಕ್ತೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಫೌಂಡೇಷನ್ನ (ಕೆಟಿಐಎಂಎಫ್) ಶೇ 51ರಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಿಎಲ್ಆರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.