ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಮರೆಯದಿರಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮುದಾಯವು ಕಲಿಸಿದ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಮರೆಯಬಾರದು’ ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯನಗರದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಚುಂಚಶ್ರೀ ಬಳಗವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 11 ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾಧಕರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಋಣದ ಸೂತಕ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಮಾಜವು ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಋಣ ತೀರಿಸಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಹಿಡಿದಷ್ಟೇ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. 20 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವುದು 900 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸಮುದಾಯದ 11 ಮಂದಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ದನ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಕುವೆಂಪು ಹಾಗೂ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾಧಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ: ‘ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ಸಾಧಕರಾದ ಕಿರಣ್ ಕಮಟೆ, ಎ.ಸಾಗರ್, ಎ.ಮಧು, ಎ.ಅನೂಪ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವರುಣ್ ಪಿ.ಗೌಡ, ಆರ್.ಧನಂಜಯ, ಅನುಷಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಉಲ್ಲಾಸ್, ಮುತ್ತೇಶ್ ಗೌಡ, ಎನ್.ದೀಕ್ಷಿತ್, ಎಚ್.ಪಿ.ಮನೋಜ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-4-1723743007</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>