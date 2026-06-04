‘ಅದ್ವೈತ: ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ, ಜಗದ ತತ್ತ್ವ ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಅದ್ವೈತ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ, ಜಗತ್ತಿನ ತತ್ತ್ವ ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಂ.ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅವರ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ವೈತ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ‘ಮತ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಕೃತಿ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಭೂಮಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬರುವ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದರು.</p>.<p>ದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಠಾದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳು ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಪೂರ್ವಜರು ನೀಡಿದ ದಾರಿ ಇದು. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದ್ವೈತ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಜಯನಗರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸೌಮ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಮಠದ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಲೇಖಕ ಎಂ.ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ. ರಾಮು, ಸಾಹಿತಿ ಸಿ.ನಾಗಣ್ಣ, ವಿಸ್ಮಯ ಬುಕ್ಹೌಸ್ ಪ್ರಕಾಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-4-1804708611</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>